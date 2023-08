Catania, Grella: “Saremo protagonisti. Per stadio, mercato e centro sportivo…”

Il vice presidente del Catania, Vincenzo Grella ha parlato al termine della presentazione della squadra in Municipio ai giornalisti presenti: “L’obiettivo è di fare un campionato di vertice con un calcio aggressivo e con grande coraggio. Se avessi potuto avrei comprato tempo e avrei chiesto un aumento di budget a Pelligra. Il tecnico Tabbiani ha bisogno di più tempo per trasmettere i suoi messaggi e i concetti alla squadra ma nel calcio il tempo è breve. E' l’inizio di un progetto importante e lo applicheremo giocando con coraggio e mi assumo le mie responsabilità della riuscita. Sono sicuro che faremo bene. Tabbiani sa che ha una società che capisce di calcio e io vivo questo momento con positività".

MERCATO Le parole di Grella sul mercato: "Siamo vigili ma prima dobbiamo cedere visto che siamo al limite del nostro budget. Ci sono giocatori che non fanno parte del nostro progetto e devono cercare spazio altrove. Sul mercato non abbiamo centrato tutti i nostri obiettivi perchè qualcuno voleva più soldi di quanto realmente valevano i calciatori. Chi viene a Catania deve sposare il progetto e non deve venire per denaro. Accetto la pressione perchè sono convinto della nostra proposta di calcio e i tifosi saranno contenti del nostro progetto. Faremo fatti e la gente vedrà la nostra serietà e risponderà in modo positivo".