Catania, no alla punta presa al discount. Grella un attaccante top se vuoi sold out

L’attenzione dei tifosi del Catania in questo momento è rivolta fuori dal campo piuttosto che al processo di crescita tecnico-tattico di Luca Tabbiani. Dalle ultime operazioni di mercato dipenderà anche il numero degli abbonamenti che saranno venduti. Il Catania causa i lavori di restyling al Massimino deve ancora far partire la campagna mentre per gli altri club di C si è aperta la vendita libera.