Catania, in attesa di due acquisti top guarda come si sono attrezzate le avversarie per la B

Due settimane alla fine del calciomercato e ancora le big di Serie C Girone C Avellino, Benevento, Catania e Crotone devono riempire alcune caselle. Saranno ore di lavoro per i quattro diesse, anzi un fine settimana molto caldo sia per le operazioni in entrata sia, soprattutto, per i movimenti in uscita visto che tutte e quattro le squadre hanno esuberi.