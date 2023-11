Catania hai tradito ancora: Caturano fa sorridere il Potenza. Tabbiani via subito?

Successo importante del Potenza contro il Catania al Viviani. Ha deciso Caturano nel primo tempo. Continua il momento altalenante dei rossazzurri che oggi hanno giocato una brutta gara. Il tecnico Luca Tabbiani adesso è a rischio esonero visto che il Catania con questa sconfitta rimane dietro e non è arrivata l'attesa continuità di risultato. Invece la continuità di prestazione c'è per questo deludente Catania che di aggressivo e di propositivo ha ben poco. Il Potenza ha giocato la sua onesta partita spingendo più nel primo tempo e poi difendendo il risultato nella ripresa. Il Catania sempre più compassato che mai non ha trovato il guizzo giusto anche perchè la costruzione della manovra è stata sempre lenta e prevedibile. Adesso si aspetta la decisione che prenderà la società sulle sorti del tecnico Tabbiani che non ne ha indovinato una questo pomeriggio.