L'allenatore del Catania Luca Tabbiani ha convocato venti calciatori per la sfida al Monopoli, in programma domani con inizio alle ore 20.45 allo stadio "Vito Simone Veneziani" e valevole per la quarta giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24. Tra gli indisponibili anche Rizzo, costretto al riposo da una fastidiosa gonalgia.