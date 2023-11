Catania, i convocati di Lucarelli per la Turris

L'allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato ventiquattro calciatori per la sfida alla Turris, in programma domani alle ore 14.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la quattordicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, due gli atleti indisponibili: Ladinetti e Rizzo. Martedì pomeriggio, al "Cibalino", avrà inizio la preparazione al match Giugliano-Catania, in calendario domenica 26 novembre alle 16.15.