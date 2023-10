L'allenatore del Catania Luca Tabbiani ha convocato venti calciatori per la sfida al Messina, in programma domani con inizio alle ore 20.45 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/24. Tra gli indisponibili anche Giuseppe De Luca, alle prese con un risentimento muscolare.