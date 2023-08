Catania, i due botti per la B di fine estate per Tabbiani

CASO GIOVINCO Per il difensore la strada è più in discesa, per l'attaccante esterno è più stretta. Il fantasista non andrà in una piccola della C. Ha già detto che vuole almeno un club che punti ai playoff. C'è il rischio che resti a Catania perchè se non va via non ci saranno margini per la risoluzione contrattuale. Giovinco ha già detto no al Catania diverse volte e respinge questa ipotesi. Non è più giovane e tiene famiglia e il suo ingaggio è importante. O viene ceduto dove vuole lui o resta. Per Tabbiani sarebbe un doppione anche se la classe dell'ex Taranto è indiscutibile. Tra l'altro non ha mai creato problemi all'interno dello spogliatoio anche quando l'ex mister Ferraro lo utilizzava pochissimo. Laneri proverà a sfoltire l'organico per lanciarsi a capofitto sui due calciatori che aggiungerebbero qualità alla rosa affidata al mister Luca Tabbiani.