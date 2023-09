Catania, il saluto emozionante di Giovinco ai tifosi

Ha lasciato definitivamente il Catania, Giuseppe Giovinco ceduto alla Virtus Francavilla proprio nell'ultimo giorno di calciomercato. Il calciatore ha mandato sui social un messaggio ai tifosi rossazzurri: E da un po’ che penso a cosa scrivere… Non ho mai voluto far polemica,anche quando la mia dignità da calciatore ma soprattutto da uomo è stata calpestata più di una volta. Ho voluto portare rispetto e tanta pazienza,con la speranza che quella possibilità cosi promessa mi sarebbe stata data, Ma così non è stato. Purtroppo il calcio è anche questo! Volevo ringraziare la città di Catania e i suoi tifosi per aver accolto me e la mia famiglia in maniera straordinaria!!! Ma soprattutto grazie per tutto l’affetto e stima che mi avete trasmesso da quando sono arrivato!!!!