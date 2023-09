Catania, il tramonto dell’ex Ferraro. Il suo telefono non suona più

Vincere due campionati di Serie D e rimanere a spasso. Giovanni Ferraro ha portato in C prima il Giugliano e poi il Catania ma attualmente è senza contratto. Il tecnico di Vico Equense sta in casa con l’amata figlia Caterina ma aspetta una telefonata. I club chiamano gli allenatori e in Serie C sono saltata tre panchine ma il suo smartphone non squilla. L’ipotesi Reggina si è sgonfiata subito, in panchina è andato Bruno Trocini ma il diesse Maurizio Pellegrino ha confessato di non aver mai pensato, all'ex Catania.