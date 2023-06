Catania, in C nel mirino il Bari e con l’ex Tabbiani quel record puoi batterlo

C’è una classifica della Serie C Girone C stagione 2023/24 nella quale il Catania si può già anticipare conquisterà il primo posto: è quella del tifo, o meglio del seguito di tifosi. In fatto di spettatori allo stadio Massimino il club rossazzurro non avrà rivali. Benevento, Crotone, Pescara, Avellino, Foggia e Taranto saranno sicuramente grandi piazze ma in fatto di tifosi allo stadio il loro numero è minore rispetto al Catania.