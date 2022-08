Catania, in serata la lista dei convocati per il ritiro

Il Catania è pronto ad avviare i motori in vista della nuova stagione che come ormai si sa da tempo vedrà impegnati i rossazzurri nel campionato di Serie D. Con l'ottenimento delle credenziali federali che arriveranno tra poche ore al club, il ds Antonello Laneri potrà iniziare a far tesserare i calciatori. Come anticipato ieri da Itasportpress la rosa del Catania sarà composta da 12 Under e 14 Over e con molti calciatori che faranno parte dell'organico da affidare al mister Giovanni Ferraro c'è già un accordo verbale.