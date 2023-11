Catania infinito: Turris al tappeto al 97′ con un gol di Bouah. Per Lucarelli buona la prima

Finisce con il boato del Massimino al 97' la partita del Catania che in pieno recupero passa dall’inferno al paradiso battendo una Turris che era rientrata in gara dopo un primo tempo di sofferenza. Invece finisce con un 2-1 santificato dalle reti di Curado al 39', pareggio di De Felice al 75' e poi quella decisiva di Bouah al 97'. Due gol del Catania nati sugli sviluppi di un calcio d'angolo entrambi calciati da Chiricò. Prima vittoria del tecnico della compagine rossazzurra, Cristiano Lucarelli che giustamente non ha avuto il tempo necessario per curare il malato Catania che anche oggi ha mostrato tutte le lacune. Poi ci sono soddisfazioni che vanno al di là del contesto prestazione e come oggi quello che conta è la vittoria. Catania che ha fatto bene nel primo tempo con Di Carmine che ha fallito diverse occasioni da rete. Rossazzurri a tratti anche belli che hanno solo difettato in fase realizzativa. Nella ripresa netto calo e la Turris ne ha approfittato, prima affacciandosi dalle parti di Bethers poi colpendo in una rapida azione offensiva. Catania che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo trovando la rete solo nel recupero. È il 97’, è il delirio, è la certificazione di un Catania che non muore mai.