Catania-Juve Stabia, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 17.30 la sfida di Serie C dell'ottava giornata

Catania-Juve Stabia si gioca questa sera, domenica 10 ottobre, alle ore 17.30. La sfida sarà valida per l'ottava giornata di Serie C . Padroni di casa reduci dal successo di misura contro il Picerno, ospiti che, invece, arrivano dallo 0-0 contro il Palermo.

Questi i possibili 22 che i tecnici manderanno in campo dall'inizio per Catania-Juve Stabia :

Catania-Juve Stabia si giocherà come detto oggi domenica 10 ottobre 2021. I l fischio d'inizio della partita di Serie C è fissato per le ore 17.30. La gara verrà disputata allo stadio "Angelo Massimino" di Catania.

Non è prevista diretta televisiva in chiaro per la partita Catania-Juve Stabia. Il match, infatti, sarà trasmesso in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.