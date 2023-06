Catania, la data della presentazione della campagna abbonamenti

Il Catania ha ipotizzato la data per il via alla campagna abbonamenti in vista del prossimo anno, stagione 2023-24. La bozza è quasi pronta così come anche lo slogan. Ci sarà grande attenzione ai costi e i prezzi saranno popolari e ci saranno agevolazioni per riavvicinare i tifosi all’Elefante. Lo start per illustrare novità, modalità e tempistiche delle sottoscrizioni per il nuovo campionato in serie C, secondo quanto preso da Itasportpress, sarà a metà del mese prossimo, probabilmente il 14 luglio. Data non ufficializzata ma assai probabile visto che dipende da alcuni lavori allo stadio Massimino. Inizialmente si pensava di presentare la nuova campagna abbonamenti la prima settimana di luglio ma lo slittamento è dovuto ai lavori in corso al Cibali. Infatti c’è da capire il numero di posti visto che sulle tribune dell’impianto di piazza Spedini si stanno collocando i nuovi seggiolini e si presume che la capienza sarà ridotta di un centinaio di posti. Appena sarà confermato il numero esatto di seggiolini, e dunque di posti, la dirigenza etnea ufficializzerà la data della presentazione della campagna abbonamenti ma non si andrà oltre la metà di luglio. Il Catania mira a vendere più tessere rispetto alla scorsa stagione in Serie D.