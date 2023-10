Catania, la verità sulla riunione di ieri tra Grella e i giocatori

Il Catania prepara la gara contro l'Avellino di domenica prossima al Massimino (diretta Rai 2 ore 16). Il mister Luca Tabbiani non avrà tanti calciatori a disposizione. Marsura e Di Carmine sono out. Stasera il bomber rossazzurro si sottoporrà a un esame strumentale che stabilirà l'entità del guaio muscolare e i tempi di recupero. Tabbiani perde anche il centrocampista Peppe Rizzo fermato dalla società per motivi disciplinari (5 giorni di stop). Il regista ha alzato la voce in allenamento e la società lo ha punito. Tabbiani recupera Chiarella per l'attacco e Rocca per il centrocampo. In merito alla riunione di ieri sera pare che sia stato un confronto sereno tra Grella e i giocatori (convocati solo i senatori). Smentite parole grosse e rissa tra Grella e un calciatore. Dunque nulla di particolarmente importante anche se l'obiettivo è ritornare alla vittoria per rassererare l'ambiente.