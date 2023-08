Catania, Laneri continua a mettere gli occhi in casa Reggina

Dopo l’arrivo dell’esterno d’attacco Marsura e del difensore argentino Curado (preferito a Roberto Pirrello per scelta tattica), il d.s Antonello Laneri deve adesso prendere un altro difensore centrale, una mezzala e un attaccante. Qualcuno di questi tre rinforzi potrebbe arrivare da non molto lontano. Il Catania guarda con particolare interesse a cosa sta succedendo in casa Reggina. Al momento esclusi dalla Serie B, gli amaranto non stanno lavorando al Sant’Agata e sono in un limbo dal quale potrebbero uscire i pezzi più pregiati. Laneri ha messo da tempo gli occhi su Daniele Liotti, esperto difensore mancino che può giocare centrale o terzino. Il dialogo con il 29enne con un passato in Serie C (al Siracusa di Laneri), sta andando avanti, ma la concorrenza è numerosa. L’altro obiettivo targato Reggina è l’attaccante Andrey Galabinov. Bulgaro, 34 anni, l’ex di Genoa e Spezia può ricoprire la zona centrale del fronte offensivo. Anche per Galabinov ci sono altre pretendenti, la trattativa è lontana da una definizione, però la base è stata impostata e i contatti proseguono.