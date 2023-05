Catania, Lanzafame: “Bisogna passare dalla C alla B con calciatori di categoria”

Lanzafame ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Riguardo all’attualità in chiave Catania, ivi compresi i relativi obiettivi futuri in ottica Serie C, Davide Lanzafame, ex calciatore degli etnei ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it

Il suo giudizio sulla stagione del Catania?

“La Poule Scudetto non cambia il mio giudizio di una squadra che ha dominato per lungo e largo, raggiungendo l’obiettivo. Per me il voto è 10 con lode”.

E ora? Quali devono essere gli obiettivi?

“È difficile, però ti chiami Catania. Quindi, ogni anno, devi puntare a salire di categoria. L’anno prossimo, per esempio, devi passare dalla C alla B”.

Con la medesima ossatura o con stravolgimenti a livello di organico?

“Per me il Catania non è tutto da rifondare. Certo, qualche calciatore che conosce la categoria serve per un fattore più di esperienza però”.

E il tecnico Ferraro? Sembra ormai prossimo ai saluti…

“Spiace, perché comunque la promozione l’ha guadagnata lui. Ora che sono allenatore, capisco meglio certe situazioni. Sarebbe più logico continuasse lui, anche per dare continuità al lavoro svolto. Ma sono valutazioni che spettano a entrambe le parti”.

Che effetto le suscita il derby contro il Messina della prossima stagione?

“Io ho giocato sia nel Catania, sia nel Palermo. Quel derby è molto sentito. Non so come sia quello contro il Messina, ma anche in quel caso penso ci sia molta rivalità sportiva. È bello che la Sicilia stia tornando a avere tutte queste squadre in categorie importanti”.