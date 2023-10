Catania-Latina, le informazioni utili per l’accesso allo stadio

Domenica 8 ottobre, i botteghini in Piazza Spedini saranno attivi dalle ore 9.30 alle 12.00 per la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara Catania-Latina, in programma domani alle ore 16.15, e per la consegna delle card “We Catania” emesse nel corso della stagione 2022/23 e non ancora ritirate.