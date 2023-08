Catania, lavori stadio: nuovo sopralluogo oggi

In vista del match contro il Crotone il Comune di Catania spinge per far completare i lavori e rendere la struttura di Piazza Spedini adeguata ad accogliere circa 20 mila tifosi per il debutto della squadra di mister Luca Tabbiani. Oggi il sindaco Enrico Trantino e l’assessore allo Sport, Politiche Comunitarie e Lavori Pubblici Sergio Parisi, hanno effettuato un sopralluogo di verifica dello stato di avanzamento delle opere di riqualificazione. L'ente etneo fa sapere che in queste ore si sta lavorando per completare la separazione della Curva Nord dal settore ospiti che è stato ristretto e a riguardo si dovrebbe riuscire ad avere una capienza complessiva di circa 20.450 posti con un incremento di almeno 200 spazi aggiuntivi per i nuovi seggiolini, questi ultimi ormai sistemati in tutti i posti a sedere di ogni tribuna. Già completato, inoltre, il restyling degli spogliatoi sia per le squadre che per gli arbitri mentre nella Curva Sud e nella Tribuna A sono stati rifatti i servizi igienici. Gran colpo d’occhio anche la nuova pista di atletica, completamente rigenerata da uno strato di resina poliuretanica sui granuli di gomma precedentemente stesi e ora già verniciata con due strati di colore azzurro, in attesa della definitiva tinteggiatura.