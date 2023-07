Catania, lavoro per il manto erboso procede velocemente

Procedono velocemente i lavori allo stadio Angelo Massimino. Nonostante il clima torrido tutti gli addetti sono impegnati quasi giorno e notte per rispettare il cronoprogramma e consegnare l'impianto prima dell'inizio del campionato di Serie C. In un breve video postato dall'assessore allo Sport, Sergio Parisi, viene mostrato il lavoro per il nuovo manto erboso del Cibali: dallo smontaggio del vecchio campo, al nuovo sistema di drenaggio ed irrigazione, sino alla posa del nuovo manto erboso. "Un ringraziamento particolare alla ditta Sama che nonostante le condizioni climatiche proibitive è riuscita a consegnare i lavori in poche settimane" ha sottolineato Parisi.