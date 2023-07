Catania, le date e le amichevoli precampionato programmate

Il Catania di mister Luca Tabbiani ha avviato il ritiro precampionato a Zafferana Etna dalla scorsa domenica e già si sono visti i primi contenuti della programmazione della nuova stagione con le indicazioni del mister. Il lavoro dei primi giorni ha previsto soprattutto esercizi per il risveglio muscolare, per poi aumentare i carichi progressivamente ma anche a ritmo sostenuto. Dopo i primi giorni di lavoro è prevista anche qualche amichevole “morbida”. I rossazzurri giocheranno contro club dilettantistici visto che la società ha deciso di non andare in giro per l’Italia per testare la squadra contro squadre professionistiche. E poi c'è da aggiungere che ci sono difficoltà per molti club del Sud, almeno fino a Napoli, per trovare avversari. Le date delle amichevoli, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, sono tre: il giorno 5 contro il Calatabiano, poi la seconda il 10 agosto e la terza il 13 agosto, nell'ultimo giorno di ritiro a Zafferana. Ma potrebbe non essere l'ultimo test che disputerà la squadra di Tabbiani visto che la dirigenza ha previsto una quarta amichevole se il campionato dovesse partire a settembre.