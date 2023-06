Catania, le idee per la B che combaciano con il nuovo allenatore

IL MERCATO Molti colpi della campagna acquisti, non incideranno sul budget ma solo sul monte ingaggi: arriveranno a costo zero, da svincolati o in prestito essendo calciatori che i club hanno messo fuori lista in particolare quelli di Serie B. In questo caso c’è anche la partecipazione del sodalizio che cede al pagamento di parte dell’ingaggio. Nella squadra titolare del futuro, Alessandro Confente è uno dei possibili undici. Dietro non sono previsti cambiamenti significativi. Certo è che la crescita di Castellini e la conferma di Lorenzini, candidato a ministro della difesa del prossimo anno, unito all’esperienza di Rapisarda, dà al Catania importanti certezze. In mezzo una squadra forte con le idee di Grella e Laneri che combaciano con la filosofia di gioco indicata dal nuovo allenatore (che sia Tabbiani, Javorcic o Pazienza). Al Catania servono giocatori subito pronti all’uso e senza troppe istruzioni da dare. Giocatori giovani e elementi esperti ma tutti con maggiori potenzialità da esprimere in una città che attende con ansia il ritorno in Serie B.