Catania, le nuove vie del gol di Tabbiani

Il 4-3-3 del Catania è stato rivisto in qualche movimento in fase offensiva. La squadra infatti ha difettato nella finalizzazione e in questi giorni che precedono il match contro la Casertana il mister Tabbiani sta facendo provare nuove vie del gol ai suoi attaccanti. Dal loro rendimento dipenderà il riscatto del Catania dopo le due sconfitte in casa che bruciano ancora. E allo stesso tempo, la stagione sarà un crocevia per le loro carriere anche se molti hanno superato i 30 anni. Nel caso di Bocic, Dubickas e Chiarella il futuro sicuramente passerà dall’andamento in maglia rossazzurra.

Tabbiani crede in loro Finora Sarao non ha soddisfatto del tutto il tecnico, nonostante l’impegno ci sia stato in campo. 4 partite senza lo straccio di un gol per il numero 9 rossazzurro. Ha sbagliato le sue occasioni davanti alla porta ma ha bisogno costantemente che gli mettano il pallone giusto in area di rigore. Di Carmine invece che ha segnato due reti è l’attaccante che può trascinare il Catania ma tutto dipenderà dalla sua condizione fisica visto che il fiuto del gol non gli manca. Chiricò nelle sue apparizioni ha mostrato grandi doti tecniche e grinta ma anche lui è a secco. Solo due traverse condite da gare discrete ma farcite da errori sotto porta. Giuseppe De Luca finora il campo l’ha visto col binocolo. Tabbiani lo vede più un esterno ma lo spazio sulle corsie è intasato. Popovic è un giovane ancora grezzo e Tabbiani non può certamente affidasi a lui.