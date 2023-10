Catania, le tre mosse di Tabbiani che hanno acceso le stelle e fatto salire tutti sul carro

Anche Tabbiani lo sa bene. Squadra che vince non si cambia, squadra che perde per forza di cose sì. E dopo la sconfitta contro il Foggia i motivi per farlo erano almeno due. Uno: ai titolari va concesso un po’ di riposo visti gli impegni ravvicinati. Secondo motivo, più psicologico: l'undici titolare deve essere cambiato, rinnovato visto che qualcosa contro il Foggia non ha funzionato. Non stravolto, perché Tabbiani ha lavorato su un sistema di gioco collaudato. Basta qualche novità, un paio o forse tre. La prima è in difesa: è tornato Silvestri. La seconda a centrocampo con le chiavi a Quaini. La terza in attacco con nuove soluzioni per il tridente e una fase realizzativa per migliorare la via del gol.