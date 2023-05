Catania, Litteri: “Attendo la società ma vorrei restare”

Gianluca Litteri ha siglato al “Fanuzzi” il suo primo gol con la maglia del Catania: “Prima abbiamo concesso troppo, poi abbiamo reagito e sono contento della prestazione offerta nel finale. Bisognava dare un segnale dopo le sconfitte subite a Trapani e con il Sorrento: il segnale è arrivato. Per le mie caratteristiche ho bisogno di minutaggio e fiducia, non è successo per vari motivi e alla luce delle scelte del mister ma non mi abbatto: lavoro sempre e mi dò da fare. Il futuro? Se dipendesse da me firmerei adesso per il Catania ma la società fa le scelte in base ai suoi criteri. Attenderemo”.