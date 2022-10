Catania-Locri, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:30 per la sfida di campionato di Serie D.

Redazione ITASportPress

Catania-Locri scendono in campo oggi, mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 18:30 per la settima giornata del campionato di Serie D. Gara importante per entrambe le formazioni con i padroni di casa che vogliono proseguire la propria marcia verso il ritorno al grande calcio che conta.

Catania-Locri, le ultime

Dopo sei vittorie in altrettante partite, con 18 punti conquistati, il Catania di Ferraro vuole anche il settimo successo che arriverebbe dopo quello contro la Mariglianese targato Vitale e De Luca. Per gli ospiti del Locri, fermi a 9 punti in classifica, ci sarà però voglia di fare bene dopo la pesante sconfitta contro la Vibonese.

Probabili formazioni e dove vederla

La gara tra Catania e Locri è in programma oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, allo stadio "Angelo Massimino" di Catania. Il fischio d'inizio, originariamente fissato alle 15, è stato spostato alle 18:30.

Sarà possibile guardare la gara di campionato di Serie D in diretta TV su Telecolor, se residenti in Sicilia. L'emittente locale ha acquisito i diritti di trasmissione in chiaro delle partite dei rossazzurri.

Il match Catania-Locri sarà visibile in diretta streaming tramite il sito di Telecolor, anche per i non residenti in Sicilia che potranno acquistare il singolo evento o sottoscrivere un abbonamento annuale.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Lodi, Rizzo, Vitale; Sarno, Sarao, Forchignone.

LOCRI (4-3-3): Iannì; Mazzone, Aquino, Congiu, Larosa; Romero, Dodaro, Palermo; Ficara, Carella, Parrotta.

Da sottolineare nei convocati del Catania il ritorno di Jefferson, fermato la scorsa settimana per motivi disciplinari e che potrebbe giocarsi un posto dall'inizio.