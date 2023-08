Catania, Lodi: “Ci vediamo al Massimino, ancora dalla stessa parte”

Da oggi Ciccio Lodi fa parte della società del presidente Rosario Pelligra. Prima della conferenza stampa l'ex calciatore ha scritto un messaggio: "Faccio ancora adesso molta fatica a trattenere le sensazioni che mi invadono in questo momento. Rappresentare questi colori è da sempre stato il mio vanto più grande, soprattutto nei momenti più complicati. Nei mesi scorsi insieme alla mia famiglia ho subito chiarito quale fosse la mia posizione: o Catania o nient'altro. Così la decisione di chiudere per sempre con il rettangolo verde è stata quanto di più naturale possibile. Sono felice ed orgoglioso di cimentarmi in una nuova avventura al servizio di quello stemma che mi ha reso un uomo migliore. Grazie a tutta la società per la fiducia e alla gente che c'è sempre stata: il vostro amore accarezza il cuore. Ci vediamo al Massimino, ancora dalla stessa parte. Spero che questa nuova veste porti lo stesso magico buon vento procurato dalla maglia più bella del mondo".