Catania, Lucarelli: “Voglio una squadra camaleontica, un carro armato in campo”

E’ stata una settimana positiva ma ho percepito la voglia di uscire da questa situazione. Passato troppo poco tempo per trasmettere i miei concetti di gioco alla squadra, anche se domani proporremo quello che faremo in futuro. Però il nostro è un problema mentale più che tattico. Voglio una squadra camaleontica che sappia cambiare fisionomia anche in gara in corso. A Catania solo il 4-3-1-2 non ho utilizzato poi ho sempre mutato l’assetto. Ci sono giocatori che ci possono far cambiare modulo all’interno della partita senza fare sostituzioni. Dobbiamo essere granitici e per questa dobbiamo essere in campo un carro armato. Ho dei giovani giocatori bravi che possono diventare lo zoccolo duro all’interno dello spogliatoio. Lavorerò anche per questo così che questi giovani facciano capire a chi arriva dopo cos’è la partita di calcio a Catania”. Lucarelli ha fatto anche un confronto tra le due proprietà avute a Catania. “La vecchia dirigenza due volte mi ha dato la possibilità di allenare questa squadra e prima avevamo un bellissimo centro sportivo. Tra prima e dopo ci sono differenze anche per la condizione economica diversa. Non voglio giudicare ma oggi c’è un dialogo proficuo e percepisco la progettualità. Ma io sono da bosco e da riviera e mi adatto a tutto”.