Catania, Lucarelli: “Volevo una vittoria così e non un 3-0”

PUNIZIONI "Anche a Terni eravamo molto efficaci, oggi avevamo deciso di attaccarli tra primo palo e centro porta, i ragazzi sono stati bravi, anche dall’applicazione in alcune cose si vede la voglia di vincere. Dobbiamo crescere mettendoci sempre in discussione: dobbiamo essere più cinici e più pratici, non capiterà ogni volta di creare 5-6 occasioni in un tempo. La società? Abbiamo una proprietà forte che riporterà il Catania nei campionati che merita. Sono contento dell’apporto dei tifosi, insieme a loro siamo forti, grazie per aver ascoltato la mia richiesta e oggi l’ultimo gol l’hanno fatto loro, almeno per il 50%, era tutti in piedi, prima dell’angolo lo sentivano tutti. L’1-1? Stavamo rifiatando, ci hanno pizzicato sul secondo palo, se avessero fatto la stessa azione nel primo tempo forse saremmo arrivati più velocemente, incide anche il peso psicologico, niente che non si possa migliorare. È una vittoria importante, per il morale dei ragazzi. Comunicazione? Parlavano poco, c’è stato un bel cambio di passo, la corsa di chi non è entrato e magari era giustamente arrabbiato per non aver giocato ma è scattato verso i compagni e verso la curva, dopo il 2-1, è molto indicativa; è stata liberatoria per tutti”.