Catania, Marsura: “Questo club vale più del 70% delle squadre di B”

Attraverso i canali ufficiali, Davide Marsura, nuovo rinforzo del Catania, ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la firma del contratto con il club rossazzurro: "Sono contento di essere qua. E' per me una grande opportunità e quando mi è arrivata la proposta non ci ho pensato più di due volte. Voglio riportare questa piazza dove merita di stare. Come caratteristiche io sono un'ala sinistra. Allo stadio Massimino mi lega la mia prima presenza in A sulla panchina dell'Udinese tanti anni fa. Penso sia il segno del destino. Ho scelto il Catania rinunciando alla B anche perchè questa piazza vale almeno il 70% delle squadre cadette. Conosco Livieri, Rocca e Somma per averli incontrati a Brescia. Spero di vedere presto la gente allo stadio ma non faccio promesse sono un ragazzo serio e poi è meglio che a parlare sia il campo"