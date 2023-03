Catania, matricola a chi?

La storia lunga del Catania è fatta di pagine di gol, di vittorie e di trionfi

La "festa delle matricole" è una tradizione che di anno in anno si rinnova nelle università italiane per accogliere i ragazzi appena iscritti per la prima volta negli atenei. La versione calcistica ha due significati: uno indica il codice numerico di una società nel sistema di riconoscimento della federazione sportiva e l'altro invece indica una società neopromossa.

La rinascita - Il Catania si appresta a far ritorno nel calcio professionistico dopo aver vinto il massimo torneo dilettantistico. Per gli avversari dei rossazzurri o per molti addetti ai lavori il Catania sarà una matricola. Ma in città i tifosi più accaniti sanno che la tradizione calcistica quasi centenaria (se si considera che la prima vera squadra venne istituita nel 1929 e solo lo scioglimento durante il periodo bellico portò a una successiva rifondazione nel 1946) dice ben altro. Il palmares della squadra rossazzurra dice infatti che essa nel terzo livello della piramide calcistica ritorna solo dopo un anno e vi ha disputato già ben 31 campionati contro i soli 6 (tra Serie C2 e Serie D) nel quarto.

Le imprese - A tutto ciò però si vanno ad aggiungere ben 34 campionati in Serie B e 17 nella massima serie. Si parla quindi di una delle realtà di provincia più importanti del calcio italiano che negli anni '60 e nel periodo dal 2006 al 2014 ha disputato più campionati di fila nella massima serie mettendo in seria difficoltà gli squadroni più titolari. Di questo ne sa qualcosa soprattutto l'Inter, sconfitta al Massimino soprattutto nel 1961, quando pare sia stata coniata la frase Clamoroso al Cibali dal radiocronista Sandro Ciotti, e nel 2010, annata in cui riuscì a vincere tutti e tre i titoli in cui era impegnata.

La forza - Oltre alla compagine nerazzurra, anche le altre squadre di alto livello hanno almeno una volta lasciato le penne al Massimino e inoltre la Juventus è stata battuta a domicilio per due volte. Il termine matricola per una realtà come il Catania risulta quindi a tutti gli effetti fuori luogo per la tradizione che essa ha. Oltre a degli ottimi campionati nella massima serie infatti ci sono anche tantissime sfide con le squadre provinciali più note tra Serie A, B e C e che rappresentano il minimo per il blasone storico della squadra rossazzurra. I fatti di questa annata hanno dimostrato che il Catania in Serie D è stato ospite d'onore soltanto per un anno, quindi matricola di Serie C a chi?