Catania, MC32 missione 15 gol e il primo siluro al “suo” Crotone

CAMALEONTE Nelle ultime amichevoli Tabbiani ha voluto vederlo all’opera partendo da esterno destro. Ed è rimasto positivamente colpito dai movimenti di Mino verso il centro, per la sua capacità di triangolare con i compagni in spazi stretti alla ricerca rapida del tiro. Lo vedremo sempre in questo ruolo e da escludere un suo utilizzo da sottopunta e addirittura da secondo attaccante in un ipotetico 4-4-2 o anche 4-2-4, volendo. MC32 potrà diventare fondamentale e indispensabile in una squadra che avrà l’ambizioni di scendere in campo per vincere subito e puntare alla B. Il pubblico è pronto a scommettere che in questo gruppo Mino può essere il camaleonte vincente.