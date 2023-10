Catania, medico Tabbiani: attacco flop e studia la cura al mal di gol

La lista Con il debutto del lituano, si è allungata la lista dei giocatori che sbattono sulle difese avversarie. L’ occasione più clamorosa di domenica scorsa l’ha avuta Dubickas. In campionato la lista degli attaccanti rossazzurri che non hanno ancora esultato per un gol è lunga. Bocic, De Luca, Marsura, Sarao e Dubickas sono a secco.

Efficacia Non sono bastati i cross di Chiricò a sbloccare gli altri. Il Catania ha creato occasioni, ma senza segnare. E’ mancata efficacia, e la squadra ha fallito lì mostrandosi poco cattiva sotto porta. In C quando non fai gol gli avversari ti stanno addosso. Tabbiani continua a essere felice per la prestazione della squadra ma deluso per il risultato finale.