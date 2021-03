Catania, meglio viaggiare evitando le buche più dure senza cadere nelle tue paure

Il tecnico Peppe Raffaele resta al suo posto anche se il suo Catania si è afflosciato. Il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino lo ha confermato come era ampiamente prevedibile per tanti aspetti non ultimo quello economico: “Raffaele deve restare a suo posto ma deve trovare la soluzione: ha capacità e professionalità. Aspettiamo risposte da dare alla società e non solo ai tifosi”. Questo il pensiero di Pellegrino al quotidiano La Sicilia. Ma cosa succede al più brutto Catania degli ultimi anni di Serie C in casa? Con 23 punti in 14 gare casalinghe il Catania registra il peggior rendimento al Massimino dal ritorno in terza serie. In effetti i rossazzurri in trasferta vanno meglio che in casa.

SI’ VIAGGIARE –

Quello con la valigia non ha paura di viaggiare, a volte cade ma poi si rialza, che sa sempre che cosa fare e dà l’impressione di aver sempre un coniglio pronto ad uscire dal cilindro. Poi torna a casa e si deprime. E’ come se avesse una sindrome da lockdown, una idiosincrasia per uno stadio immenso e vuoto ormai da più di un anno. «Non siamo partiti per vincere il campionato, ma abbiamo alzato le attese. Le critiche nascono dalla delusione dei tifosi che non hanno visto una squadra lottare», ha detto Pellegrino riferendosi alla prova dei suoi di sabato scorso. In effetti quello che è accaduto contro il Teramo è inspiegabile. Così come la prestazione con il Palermo nel derby. Un primo tempo scialbo contro l’undici di Bombagi, con l’alchimista Raffaele che deve sempre inventarsi qualcosa viste le tante assenze, ma la corda prima o poi si spezza. E l’impressione è che le corde del Catania, se non spezzate, in certe situazioni siano sfilacciate da un po’. E non si può dare solo colpa alle assenze. Normale che quando le assenze sono numerose aumentano le attenuanti ma anche le avversarie perdono pezzi. La sconfitta contro il Teramo non ci voleva, visto che ha permesso alle inseguitrici Foggia, Juve Stabia, Palermo e lo stesso Teramo, di avvicinarsi ai rossazzurri che con una vittoria avrebbero allungato in classifica e invece è andata così. La reazione nella ripresa c’è stata, gli etnei hanno avuto una palla gol importante, serviva qualcosa in più, ma purtroppo il momento è questo. Mercoledì si va a Torre del Greco per sfidare una Turris in grande difficoltà che non vince da tre turni dove ha collezionato altrettante sconfitte. A volte viaggiare è ancora un piacere per questo Catania. Lo sa Raffaele che il suo undici in trasferta è la quinta forza del campionato con 22 punti, appena 8 in meno dalla Ternana Express di Lucarelli. E allora parafrasando un brano bellissimo di Lucio Battisti, si potrebbe dire che “Sì viaggiare evitando le buche più dure senza per questo cadere nelle tue paure…”. E allora…Liotru let’s go

