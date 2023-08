Catania, mercato: difesa e centrocampo nuovi rinforzi. Due andranno via

Si muove il Catania in queste ultime ore di calciomercato. Il d.s. Antonello Laneri entro domani alle 17 vuole chiudere il mercato in entrata e in uscita e dunque saranno ore frenetiche per il dirigente rossazzurro. In uscita c'è Giuseppe Giovinco e anche il difensore Michele Somma che è finito fuori dal progetto tecnico. Laneri lo sostituirà con un terzino visto che i difensori centrali ci sono. Il posto di Giovinco sarà occupato da una mezzala sinistra. Smentite per Ronaldo del Vicenza. Si guarda a due svincolati per la difesa e per il centrocampo. Laneri ha le idee chiare e pur non essendo andato a Milano segue le operazioni da Catania. Nella città meneghina ci sono invece il presidente Rosario Pelligra e Mark Bresciano.