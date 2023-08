Catania non ascoltato e adesso match col Crotone al Massimino è a rischio

Il Catania giocherà la prima partita di campionato contro il Crotone al Massimino. E' il primo big match della stagione visto che le due squadre vogliono vincere il campionato in maniera diretta e senza passare dai playoff. Sarà anche la partita di Mino Chiricò l'ex dei pitagorici che oggi indossa la casacca rossazzurra. Tutto bello ma il match potrebbe non giocarsi al Massimino dove proseguono i lavori di restyling. Il club etneo aveva chiesto di giocare la prima fuori casa ma la Lega Pro invece ha fatto "orecchio da mercante". Adesso il Catania rischia di giocare la prima partita di campionato in casa ma in un altro campo. Il disappunto della dirigenza dopo l'esito dei calendari è stato forte. Tra l'altro il Catania aveva indicato alla Lega Pro come secondo impianto quello di Crotone quindi teoricamente sarebbe costretto a giocare in casa contro i pitagorici nel loro stadio il big match della prima giornata. Difficilmente sarà così ma si comincia con il solito caos in Serie C.