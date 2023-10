Catania, ok il turnover Tabb, ma non c’è vittoria senza Di Carmine

In 312 minuti si possono fare tante cose. Quella che forse meno si immaginava, è diventare un indispensabile per il Catania dopo 5 giornate di campionato. Samuel Di Carmine ci è riuscito segnando 4 gol dei sei totali in campionato. E se si pensa che quell’aggettivo, “indispensabile”, sia eccessivo, allora facciamo in altro modo: senza Di Carmine non è lo stesso Catania. Non è il Catania che ha in testa Luca Tabbiani, non è la scelta migliore per Chiricò, non è la soluzione giusta per il gioco tutto.