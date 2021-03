Catania-Palermo, luci al Cibali ma con grandi assenti. E Tacopina vedrà il derby in luogo insolito

E’ il giorno del derby di Sicilia, uno dei tanti della storia. Catania e Palermo oggi al Massimino si sfideranno dopo otto anni e come sempre sarà battaglia in campo. L’ultima volta finì 1-1: il Catania di Maran alla rincorsa di un posto in Europa League che non arriverà; quella di Sannino a caccia di punti salvezza, ma poi sarà retrocessione. Gol di Barrientos poi il pari di Ilicic al 95′.

Si giocò di pomeriggio e scatta subito l’amarcord anni Settanta. In verità l’ultimo derby sotto le luci artificiali si giocò nella stagione 2009/10 e il Catania lo vinse con il punteggio di 2-0. Era il 3 aprile 2010 e al Massimino il calcio d’inizio fu dato alle 19. Stasera si comincia alle 20.30 ma l’effetto luci al Cibali sarà identico. Mancherà il pubblico ma anche Joe Tacopina che per motivi professionali è dovuto andare via da Catania in anticipo perdendo l’occasione di vedere dalla tribuna la partita. Il suo derby lo vedrà nella sala vip dell’aeroporto di Roma dove arriverà questo pomeriggio alle 16.35 proveniente da Venezia con il volo Az1462 delle 15.25. Poi il futuro presidente del Catania ripartirà dalla capitale direzione New York dove arriverà il giorno seguente. Purtroppo causa Covid e restrizioni, al Cibali non ci sarà l’energia del dodicesimo uomo in campo non è un modo di dire: ora i tifosi vivono il derby ancora più intensamente proprio perché non possono dare questa spinta. Le due squadre non attraversano un buon momento ma il derby è una grande occasione per riscattarsi.”Un derby non si gioca, si vince” è lo slogan di tifosi, calciatori e tecnici alla vigilia delle stracittadine o di derby regionali come quello di stasera. E allora luci al Cibali per assistere a un grande match.

Catania Palermo: i precedenti al Massimino

Vittorie Catania: 16

Pareggi: 20

Vittorie Palermo: 6

Gol Catania: 53

Gol Palermo: 31

Differenza reti: +22

Coppa Italia 1935-36 SS Catania 1-0 Palermo

Serie B 1936-37 AFC Catania 0-1 Palermo

Serie B 1939-40 AFC Catania 1-1 Palermo

Serie C 1941-42 AFC Catania 4-1 Juventina Palermo

Serie B 1955-56 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1957-58 Catania 0-0 Palermo

Serie B 1958-59 Catania 0-0 Palermo (giocata a Roma)

Serie A 1961-62 Catania 0-0 Palermo

Serie A 1962-63 Catania 0-0 Palermo

Serie B 1966-67 Catania 1-0 Palermo

Serie B 1967-68 Catania 1-2 Palermo

Coppa Italia 1968-69 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1971-72 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1973-74 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1975-76 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1976-77 Catania 1-1 Palermo

Coppa Italia 1980-81 Catania 2-3 Palermo

Serie B 1980-81 Catania 3-3 Palermo

Serie B 1981-82 Catania 3-1 Palermo

Serie B 1982-83 Catania 2-0 Palermo

Serie B 1985-86 Catania 1-0 Palermo

Serie C1 1988-89 Catania 1-1 Palermo

Serie C1 1989-90 Catania 1-1 Palermo

Coppa Italia Serie C 1989-90 Catania 1-1 Palermo

Serie C1 1990-91 Catania 1-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 1990-91 Catania 1-0 Palermo

Serie C1 1992-93 Catania 0-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 1992-93 Catania 1-2 Palermo

Coppa Italia Serie C 1998-99 Catania 2-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 1999-00 Catania 0-0 Palermo

Serie C1 1999-00 Catania 0-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 2000-01 Catania 2-1 Palermo

Serie C1 2000-01 Catania 1-1 Palermo

Serie B 2002-03 Catania 2-0 Palermo

Serie B 2003-04 Catania 0-2 Palermo

Serie A 2006-07 Catania 1-2 Palermo

Serie A 2007-08 Catania 3-1 Palermo

Serie A 2008-09 Catania 2-0 Palermo

Serie A 2009-10 Catania 2-0 Palermo

Serie A 2010-11 Catania 4-0 Palermo

Serie A 2011-12 Catania 2-0 Palermo

Serie A 2012-13 Catania 1-1 Palermo