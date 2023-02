Catania, Palermo: “Vorrei giocare titolare ma rispetto le decisioni del mister”

La prima doppietta in carriera e quota 6 in termini di gol stagionali, le corse liberatorie sotto la curva, la grande gioia negli occhi dei compagni e sugli spalti; il centrocampista del Catania Marco Palermo esprime in sala stampa la sua felicità dopo una partita indimenticabile sul piano personale: “Essendo catanese è già un sogno giocare nel Catania, figurarsi segnare: è un’emozione che non posso spiegare con le parole. Giocare da titolare? Certo, mi piacerebbe ma anche per via delle regole per il mister non è facile fare le scelte, noi le rispettiamo e in settimana ci alleniamo al meglio per farci trovare pronti. Mancano nove partite e penso solo a continuare così e dare tutto ciò che posso. Le difficoltà? Sappiamo che quando giocano contro di noi tutti danno il massimo, non possiamo dominare sempre tutte le gare dall’inizio alla fine”.