Catania, Parisi: “Si pensava prima in casa il 10. Per il 3 settembre corsa contro il tempo”

Procedono speditamente i lavori allo stadio Angelo Massimino. Nonostante il clima torrido tutti gli addetti sono impegnati quasi giorno e notte per finire i lavori e aprire l'impianto al Catania per l'inizio del campionato di Serie C fissato per il 3 settembre in casa contro il Crotone. In un breve video postato dall'assessore allo Sport, Sergio Parisi, viene mostrato il lavoro per il nuovo manto erboso del Cibali e la posa dei seggiolini.

Ai microfoni di Itasportpress.it, Sergio Parisi fa il punto della situazione: "E' una corsa contro il tempo per completare i lavori prima del 3 settembre e permettere al Catania di giocare regolarmente al Massimino il match contro il Crotone. Francamente mi sarei aspettato la prima dei rossazzurri in casa il 10 settembre per essere al 100% sicuro di avere l'impianto già pronto. Era dato in qualche modo per scontato questo debutto in casa dopo la richiesta del Catania alla Lega, invece nulla. E per noi una settimana era oro. La consegna dei lavori era prevista per gennaio del 2024 e abbiamo fatto un miracolo per avere l'impianto finito già a settembre. In linea di massima dovremmo farcela per il giorno 3 anche se bisognerà fare i salti mortali. Al momento non possiamo avere la certezza che per l'inizio del campionato il Massimino sia pronto. Lo scorso anno alla Reggina hanno messo due gare in trasferta per il rifacimento del manto erboso del Granillo, faccio fatica a comprendere come mai non sia stato fatto lo stesso trattamento al Catania. Detto questo i lavori vanno avanti anche di notte e la capienza è stata portata a 20.700 posti. Abbiamo "rubato" qualche posto al settore ospiti. Il manto erboso è un tappeto e non si formeranno più quelle enormi pozzanghere di acqua visto che il lavoro di drenaggio è stato fatto bene. Per il Cibalino bisogna avere pazienza visto che alcuni lavori sono stati conclusi ma c'è da rifare il manto erboso dunque il Catania non lo avrà subito a disposizione".