Catania, Pelligra: “Annata brillante e ringrazio tutti i protagonisti”

Comunicato del club etneo dopo la chiusura della stagione sportiva 2022/23. Oggi, 30 giugno 2023, si conclude ufficialmente la stagione sportiva 2022/23. Il Presidente Rosario Pelligra archivia così il primo capitolo della rinascita rossazzurra: “Prima di riporre definitivamente in bacheca i trofei e la targa che potete osservare in questa fotografia, ci congratuliamo con tutti i protagonisti di un’annata davvero brillante, in cui abbiamo raggiunto gli obiettivi agonistici e di crescita, e soprattutto ringraziamo chi ci ha garantito sostegno e incoraggiamento: i nostri tifosi, gli sponsor e tutte le persone con le quali abbiamo dialogato proficuamente”.