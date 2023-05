Catania, Pelligra: “Centro sportivo subito e stadio allargato. Budget per la C…”

Il Catania vive un momento esaltante culminato con la festa di domenica scorsa dopo il match contro il Santa Maria Cilento. Il presidente Rosario Pelligra in questi giorni ha respirato a pieni polmoni l'aria del Massimino e anche ieri era tra i presenti all'evento "Un goal per la solidarietà". Ai microfoni del quotidiano La Sicilia, l'imprenditore australiano ha parlato del passato e del futuro. In merito alla scorsa stagione estiva quando il club ha dovuto fare i salti mortali per allestire la squadra, Pelligra ha detto: «Abbiamo corso come i matti. Abbiamo i migliori dirigenti. Per esempio Vincenzo Grella ha messo a disposizione la sua esperienza, la sua disponibilità a tutte le ore del giorno. Hanno tutti testa e passione per portare avanti il Catania. Lo stesso discorso vale per Carra, per Caniglia, per Laneri, per coloro che formano la squadra che non va in campo, ma che fa in modo che i ragazzi riescano a giocare rendendo al massimo».