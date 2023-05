Catania, Pelligra (con Caniglia) abbraccia anche il volley

“Cuore di questa nuova ed entusiasmante avventura, che vedrà il Gruppo Pelligra in prima linea, sarà l’attenzione dedicata alla crescita umana e sportiva delle atlete catanesi e siciliane -aggiunge Caniglia-. L’ottimo lavoro svolto in questi anni dalla WeKondor Academy è stato per noi subito evidente, tanto da appassionarci. Già da un po’ abbiamo iniziato a programmare insieme per consolidare quanto raggiunto finora , impegnandoci attraverso una pianificazione seria e sostenibile e una stretta collaborazione con alcune importanti società del territorio a realizzare un club capace di attrarre talenti e costruire le atlete del futuro. In questo ultimo anno ho girato tanto per l’Italia e mi sono accorto di quanto Catania necessiti di strutture sportive di qualità. Il Gruppo Pelligra è leader nella progettazione e sviluppo delle infrastrutture e anche per questo è nostro desiderio realizzarle, mettendo a disposizione risorse, partnership e conoscenze acquisite nel tempo. Il desiderio di riportare “il grande Volley” a Catania, che tanto ha emozionato nel passato, è forte! Come il Presidente Pelligra anche io sono figlio di madre siciliana e poter portare la nostra esperienza nella nostra terra d’origine ci rende molto felici e orgogliosi!”