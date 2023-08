Catania, Pelligra resta di legno e vinci divertendo come facevano quei tre

Da quando è diventato presidente del Catania, nell’estate di un anno fa, Rosario Pelligra non si è perso una sola serata di gala dei suoi: partite e feste per la promozione. Dopo aver chiuso una stagione speciale che ha segnato la rinascita del Catania, il patron australiano sta cercando di programmare il ritorno in Serie B. Il tempo della purificazione in quarta serie è scaduto adesso servono investimenti cospicui per vincere il campionato di terza serie girone C. Lo dice la storia che qui non passa il Lecco.