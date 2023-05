Catania, Pelligra: “Serve immediata reazione nella prossima gara”

Non è andata bene il debutto nella Poule Scudetto al Catania battuto in casa dal Sorrento con il punteggio di 2-0. Il presidente rossazzurro Rosario Pelligra e il fratello Paul hanno seguito Catania-Sorrento con gli amici rossazzurri, a Melbourne. Questo il commento a fine gara del patron: “Siamo dispiaciuti per la prima sconfitta in casa - commenta il Presidente - Archiviamo in fretta l’amarezza odierna e confidiamo in un’immediata reazione in occasione della prossima gara della poule scudetto”. In effetti la prova opaca della squadra di mister Ferraro non sarà piaciuta al presidente del Catania che confida nei suoi ragazzi e spera che nella gara 2 si riscattino dopo i due ko consecutivi tra campionato col Trapani e oggi contro il Sorrento nella Poule Scudetto.