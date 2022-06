Catania, Pelligra: “Sono felice e sarò io il presidente del club”

In Salone Estense del Comune di Varese l'imprenditore australiano Ross Pelligra ha illustrato il suo progetto con la Pallacanestro Varese. "Sono molto contento di essere qui oggi e ringrazio tutte le perone presenti. Posso dire che ci aspetta un duro lavoro, ma ho visto la passione e i sacrifici e voglio portare avanti questa storia e negli occhi di Toto Bulgheroni ho capito l'importanza del basket qui in città. Voglio portare avanti il lavoro fatto fino a oggi. Ho visto i valori della comunità, del club e per la mia famiglia sono temi molto importanti per creare un progetto per la città. Il nostro lavoro è indirizzato per portare il basket Varese dov'era".

CATANIA - Poi al termine della conferenza stampa ha detto qualcosa su un altro suo progetto. Ross Pelligra infatti è il nuovo proprietario del Catania ed ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Unica Sport dopo aver appreso la notizia dell'assegnazione del club rossazzurro da parte del Comune etneo: "Sono tanto felice, ho saputo la notizia questa mattina e l'ho appresa tramite un messaggio che mi è stato mandato. Sarò io il presidente del Catania e lunedì sarò in città, felice di stare con la gente". Poi l'affare concluso grazie al lavoro certosino dell'advisor Dante Scibilia. "E' stato l'uomo - riporta lasicilia.it - che due settimane fa, assieme a Vincenzo Grella, per primo mi parlò di questa opportunità. Il Catania era stato estromesso dal campionato e tutto era in macerie. Ho pensato che il mio lavoro è costruire, anche dalle macerie, e così mi sono messo a studiare. Con me hanno lavorato Dante Scibilia, Grella e Bresciano, che saranno nel progetto, e molti altri professionisti coinvolti in base alle loro qualità». Il progetto è a lungo termine come ha spiegato Scibilia a Itasportpress.it ieri, e Pelligra sogna un Catania in Serie A: «Sognare stimola e gli stimoli sono fondamentali ma lo sport è fatica, concretezza, impegno quotidiano e sudore: promettere è una parola che non ha senso, nello sport. Ai tifosi catanesi posso garantire che lavoreremo incessantemente. Mi piacciono la sobrietà e la serietà. Abbiamo tutto quel che serve per fare bene e forse anche qualcosa in più, questo sì. Siamo estremamente entusiasti di essere coinvolti in Sicilia e nei prossimi giorni annunceremo altre attività del nostro gruppo". Lunedì prevista la conferenza stampa a Catania dove l'imprenditore australiano riceverà l'abbraccio dei tifosi rossazzurri.