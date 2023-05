Catania, per vincere in Serie C ecco cosa non deve mancare

Due componenti sono importanti in Serie C Girone C

Redazione ITASportPress

I club del Girone C di Serie C che sono stati promossi in B negli ultimi 5 campionati hanno sempre avuto una età media che ha superato i 28 anni. Il Bari andò oltre i 30. Il Catanzaro in questa stagione è stato trascinato da Pietro Iemmello, un “ragazzino” di 31 anni. La C meridionale dunque è un torneo per anziani? Non è solo il girone più a Sud d’Italia che premia i club di vecchi, al Nord però ci sono più giovani fenomeni.

ESPERIENZA Ma è un fatto che ad alti, anzi altissimi livelli, l’esperienza sia un fattore determinante, almeno quanto il talento dei più giovani. Nel calcio, anche quello meno ricco della terza serie, l’età agonistica si è allungata nonostante gli ingaggi onerosi dei vecchi e nonostante l’incentivazione della Lega con il minutaggio, nel girone C si fa fatica a far giocare i ragazzi. L'esperienza è garanzia di successo. Questo avviene innanzitutto per l’ambizione delle proprietà in piazze importanti ed esigenti, ma anche perchè le tecniche di allenamento si sono raffinate. E’ migliorata l’alimentazione, curata in ogni dettaglio, così come il recupero dopo lo sforzo; più in generale la cura del proprio corpo fa parte ormai a tutti gli effetti di un professionista d’eccellenza. E più l’asticella in Serie C si alza, più questo aspetto incide.