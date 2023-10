Catania, Pinalli: “13 calciatori ad agosto e senza campo, Tabbiani ha bisogno di 4 mesi”

PINALLI "Ma quale #TabbianiOut, era scontata questa partenza del Catania -esordisce così Pinalli a Itasportpress-. L'ho detto a Tabbiani che avrebbe cominciati in salita per un semplice motivo: ha iniziato il ritiro con 13 calciatori e fatto svolgere gli allenamenti su un campo da calcio dalle dimensioni ridotte. E lui che lavora sfruttando ampiezza e profondità è stato penalizzato da queste dimensioni ridotte. Mi pare che tutt'ora il Catania non abbia una struttura di giuste dimensioni per allenarsi. Bisogna avere pazienza perchè a Tabbiani servono 4 mesi per trasmettere alla squadra la sua filosofia di gioco. In difesa ha due marcatori e lui gradisce almeno uno alla Quaini che per necessità ha dovuto spostare a centrocampo. Criticarlo non è giusto date fiducia a Tabbiani che è un bravo allenatore e con noi ha fatto grandi cose. Tatticamente come modulo ha scelto il 4-3-3 che non è scolastico come qualcuno ha detto ma ha adottato anche il 4-4-2 a Fiorenzuola. Torno su Quaini per dire una cosa: la dirigenza del Catania e un dirigente in particolar modo ha avuto poca considerazione su questo ragazzo e ci ha messo tanti mesi per chiudere l'operazione. Credo che oggi si sarà convinto che questo calciatore è uno dei migliori della rosa del Catania. Avevamo anche Mattia Morello che è un esterno sinistro d'attacco molto forte per il Catania ma è rimasto con noi avendo tre anni di contratto. Se a gennaio arriverà una proposta indecente cederemo il classe 1999".