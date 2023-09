Catania poco brillante pareggia 0-0 a Monopoli

Il Catania pareggia a reti bianche sul terreno del Monopoli. Poche occasioni per i rossazzurri che hanno smarrito la via del gol questa sera allo stadio Veneziani. Appannati i due esterni d'attacco ma anche a centrocampo non si è mai accesa la luce con Rocca e Ladinetti sempre a rincorrere. Solo una occasione nei 90' di gioco per gli etnei capitata sui piedi di Di Carmine ma respinta da Perina. Catania poco brillante stasera contro un Monopoli che ha chiuso tutte le linee di passaggio e poi ha tentato la via della rete con poca qualità e lucidità in attacco. Uno 0-0 giusto che fa fare un passo indietro alla squadra di Tabbiani sul piano del gioco.